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وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. إداري مكتب.
. سائق نقل ثقيل.
. مساعد صيانة.
. فني متعدد المهن.
. فني حوض سباحة.
. مشرف مستودع.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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