جامعة الطائف تعلن أسماء المرشحين للوظائف الإدارية والفنية

2019-07-04

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الخميس، أرقام طلبات وأسماء المرشحين للوظائف الإدارية والفنية المعلن عنها في ٨/ ٦/ ١٤٤٠، والتي أجريت اختباراتها التحريرية يوم الأربعاء ١٠/ ٩/ ١٤٤٠.

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ودعت جامعة الطائف، الواردة أسماؤهم إلى مراجعتها اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١١/ ١١/ ١٤٤٠، لاستكمال إجراءات تعيينهم، لمدة 10 أيام.

وأشارت جامعة الطائف إلى أنه يتم مراجعة أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي: (هنـــا) .