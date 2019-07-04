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جامعة الطائف تعلن أسماء المرشحين للوظائف الإدارية والفنية
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت جامعة الطائف، اليوم الخميس، أرقام طلبات وأسماء المرشحين للوظائف الإدارية والفنية المعلن عنها في ٨/ ٦/ ١٤٤٠، والتي أجريت اختباراتها التحريرية يوم الأربعاء ١٠/ ٩/ ١٤٤٠.
ودعت جامعة الطائف، الواردة أسماؤهم إلى مراجعتها اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١١/ ١١/ ١٤٤٠، لاستكمال إجراءات تعيينهم، لمدة 10 أيام.
وأشارت جامعة الطائف إلى أنه يتم مراجعة أسماء المقبولين من خلال الرابط التالي: (هنـــا) .
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