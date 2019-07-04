9 وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019-07-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي- التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن- عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول مستودع.

. أخصائي أول التطوير التنظيمي.

. استشاري مساعد جراحة- الأنف والحنجرة.

. أخصائي تمريض.

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. استشاري جراحة- جراحة العظام.

. استشاري جراحة- الجراحة العامة.

. استشاري- طب الأطفال.

. استشاري مساعد- طب الأطفال.

. استشاري الطب الباطني- أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)