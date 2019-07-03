وظائف إدارية شاغرة في مجموعة المجدوعي القابضة

2019-07-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير: درجة البكالوريوس في تخصص السكرتارية.

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. أخصائي علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو الإدارة).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2019م.

وأشارت المجموعة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)