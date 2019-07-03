2019-07-03

وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة لاند مارك في 5 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للمجموعة في المدن التالية: “عنيزة، والرس، وتبوك، والدمام، وبريدة”.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد متجر (عنيزة).

. أمين الصندوق (الرس).

. مساعد متجر (تبوك).

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. مساعد متجر (عدد وظيفتين/ الدمام).

. أمين الصندوق (عنيزة).

. مساعد متجر (بريدة).

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)