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وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة لدى نوماك في رابغ
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”- المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محطات تحلية المياه في محافظة رابغ.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس تخطيط.
. مشرف كهربائي.
. موظف المشتريات.
. فني أجهزة وتحكم.
. مهندس طاقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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