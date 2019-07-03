11 وظيفة قيادية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019-07-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تحليل الأعمال (عدد وظيفتين).

. أخصائي الحوكمة.

. مشرف الخزينة.

. مدير أسواق رأس المال والتحليلات.

. مدير قسم خطوط الائتمان والتخطيط.

Advertisements

. مدير السياسات والإجراءات المالية.

. مدير قسم مجموعة الضرائب والقيمة المضافة.

. مدير قسم دمج التقارير.

. مدير تقييم الاستثمار الاستراتيجي.

. مدير قسم الزكاة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)