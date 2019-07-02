شكرا لقرائتكم 6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-03 6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل). . مهندس ثالث- تميز العمليات (الرياض). . محلل أول- إدارة الأداء (الرياض). Advertisements . مشرف- مبيعات المواد (حائل). . أخصائي أول- تقنية المعلومات (الرياض). . مسؤول السلامة والصحة والبيئة (الرياض). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2019م. وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.