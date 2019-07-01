48 وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2019-07-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة فيصل للأعمال الكهربائية والميكانيكية، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف مراقبة مستندات.

. مراقب مستندات.

. منسق اللوجستيات والتصاريح (عدد وظيفتين).

. مشرف مخازن.

. مسؤول مشتريات.

. مراقب مواد.

. مسؤول مراقبة البيئة والسلامة.

. مشرف أمن.

. إداري سكن.

. مشغل طابعة.

. كهربائي عام (عدد 8 وظائف).

. عامل لحام (عدد 4 وظائف).

. حارس أمن (عدد 3 وظائف).

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. سائق (عدد 6 وظائف).

. عامل تمديد كهرباء.

. مساح.

. عامل تركيب أنابيب (عدد 3 وظائف).

. مراسل خارجي.

. فني تكييف.

. مساعد ميكانيكي.

. مراسل داخلي.

. مساعد فني صيانة (عدد وظيفتين/ للجنسين).

. مساعد مأمور المستودع.

. موظف استقبال.

. نجار.

. سباك.

. مساعد عامل صيانة.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)