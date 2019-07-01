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وظائف فنية شاغرة للسعوديين في مستشفى دلة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى دلة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. فني تكييف: شهادة الدبلوم في تخصص التبريد والتكييف، أو أي مجال ذي الصلة.
. فني اتصالات: شهادة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات.
. موظف غرفة التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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