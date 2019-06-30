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وظائف شاغرة لدى شركة دانون بالرياض وجدة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة دانون “DANONE”، المتخصصة بمجال الأغذية ومنتجات الألبان الطازجة والمياه والتغذية الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي التغذية الصحية – ممثل طبي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علم التغذية السريرية، التغذية، الرعاية الصحية، أو الصيدلة).
. مدير تخطيط الطلب (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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