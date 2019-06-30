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وظائف إدارية شاغرة لدى السيف القابضة في تبوك
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في منطقة تبوك.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير علاقات العملاء.
. موظف مكتب الاستقبال.
. موظف الموارد البشرية.
. موظف بوابة المرور- الامتثال.
. موظف إداري.
. محاسب.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (من هنا)
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