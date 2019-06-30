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2019-06-30 61 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في صحة عسير متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، عن توفر عدد (61) وظيفة شاغرة على لائحة المستخدمين والبنود، والمطلوب شغلها بمواطنين ومواطنات؛ وذلك للعمل بمقر المديرية وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها. وبينت المديرية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . خادم صحي. . حارس. . عامل فني أو حرفي. Advertisements . سائق. . خادمة. . عامل بند أجور (أ). . مراسل. وأوضحت المديرية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 شوال 1440هـ، ويستمر لمدة 3 أيام. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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