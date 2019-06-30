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13 وظيفة للرجال في الخليج للتدريب والتعليم عبر طاقات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) وعبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) توفر 13 وظيفة شاغرة للرجال لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول اعتماد التأمين)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مسؤول اعتماد التأمين (العدد 13 وظيفة – للرجال).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
الوصف الوظيفي:
– تحليل طلبات التأمين وتقييمها، وتقييم حالة مقدم الطلب، وتحديد احتمالية حدوث أي مطالبات، والتصديق على الطلبات أو رفضها، وتحديد الأسعار للطلبات المقبولة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/30م.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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