18 وظيفة شاغرة في إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجدة

2019-06-30

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمحافظة جدة توفر 18 وظيفة شاغرة للرجال على بند التشغيل والصيانة (نظام التعاقد).

واشترطت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، للعمل بالمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مركب زجاج وألمنيوم (وظيفة واحدة):

– برنامج إعدادي (زجاج وألمنيوم) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

2- سباك (وظيفتان):

– برنامج إعدادي (سباكه) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

3- فني تبريد وتكييف (وظيفتان):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص تبريد وتكييف.

4- فني تكييف مركزي (وظيفة واحدة):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص تبريد وتكييف.

5- نجّار (وظيفة واحدة):

– برنامج إعدادي (نجارة) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

6- فني زراعي (وظيفة واحدة):

– الثانوية المهنية بطبيعة العمل.

7- سائق (وظيفة واحدة):

– الثانوية العامة مع رخصة نقل ثقيل.

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8- فني مضخات (وظيفة واحدة):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص التحكم في الطاقة الكهربائية.

9- ميكانيكي ديزل (وظيفة واحدة):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص ميكانيكي مركبات ديزل.

10- دهان موبيليا (وظيفة واحدة):

– برنامج إعدادي (دهان موبيليا) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

11- فني مشاتل (وظيفة واحدة):

– الثانوية المهنية بطبيعة العمل.

12- حديد (وظيفة واحدة):

– برنامج إعدادي (حدادة) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

13- دهان (وظيفة واحدة):

– برنامج إعدادي (دهان) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

14- كهربائي (وظيفة واحدة):

– دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء.

15- مبلط (وظيفة واحدة):

– برنامج إعدادي (مبلط) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

16- مهندس ميكانيكي (وظيفة واحدة):

– بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/11/04هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– محافظة جدة (معسكر القوات البرية – شارع الملك خالد).