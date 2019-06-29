وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الوسيلة الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية

نتابع نشر جديد الوظائف بمختلف الصحف العربية على بوابة مصر فايف، حيث نتابع اليوم عرض مجموعة من إعلانات الوظائف الخالية بكبرى الصحف العربية بالمملكة العربية السعودية، وظائف للسعوديين والمقيمين، تتناسب مع مختلف المؤهلات، ونتابع الآن عرض أهم الوظائف الشاغرة لليوم.

نقدم اليوم على مصر فايف عدد من فرص العمل المنشورة بجريدة الوسيلة لجميع المؤهلات، وذلك للعمل بالمملكة العربية السعودية، وقد اشتملت على وظائف ” فنيين وسائقين واستشاريين وأخصائيين ومحاسبين ومصممين وأطباء ومشرفين ومناديب مبيعات وسكرتارية وممرضين ومهندسين ومعلمين وموظفات استقبال، وغيرها من الوظائف المتميزة، ونتابع الآن بالصور عرض أهم الوظائف لليوم.

مواضيع ذات صلة:-

Advertisements

وظائف خالية لجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات بالمملكة العربية السعودية

مطلوب جميع المؤهلات للعمل بشركة الفراشة للطباعة بالعاشر من رمضان

وظائف خالية بشركة عربية أويل

إعلانات وظائف جريدة الوسيلة :-

مطلوب معلمين لمدرسة عالمية بالرياض. وظائف خالية بمركز طبي بالرياض. وظائف خالية بمؤسسة كبرى تعمل فى مجال الجوال والأكسسوار. وظائف خالية بشرك بيت الجليد للصيانة والتشغيل. مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبرى تعمل في مجال توزيع الأدوية. وظائف خالية بكبرى المستوصفات والمراكز الطبية بالمملكة العربية السعودية. وظائف شاغرة بشركة صيانة وتشغيل. وظائف خالية بشركة اتصالات كبرى. مطلوب مهندس برمجة سوفت وير. فرص عمل بمطعم كبير بحائل.

ونستعرض الآن بالصور اهم وظائف جريدة الوسيلة اليوم على مصر فايف.