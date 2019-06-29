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بالتفاصيل.. إعلان أرقام المقبولين مبدئيا في وظائف صحة الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت الصحة أرقام السجلات المدنية للمقبولين مبدئيا في عدد من وظائف الخدمة المدنية لبند الاجور والمستخدمين في صحة الطائف والمخصصة لحملة الابتدائية والمتوسطة.
وأكدت الصحة أن القبول مبدئي يتبعه مطابقة للوثائق الرسمية والتأكد من مطابقتها للمدون على الموقع الالكتروني.
وحددت صحة الطائف، مواعيد المقابلة وتدقيق الوثائق لكل وظيفة واشترطت إحضار الأصل مع صورة منه لكلا من: “المؤهلات العلمية ،الخبرات العملية ( التأمينات للقطاع الخاص)، الهوية الشخصية، إثبات السكن رخصة القيادة للسائقين وحدد مقر المقابلة والمطابقة بمجمع الملك فيصل الطبي المبنى الإداري بحيث يكون الثلاثاء 29 شوال لوظائف خادم صحي رجال والأربعاء 30 شوال وظائف حارس ، سائق ، مراسل، والخميس، 1ذو القعدة لوظائف خادم صحي نساء ، عامل”.
ونشرت صحة الطائف، عبر حسابها الرسمي تفاصيل أرقام المقبولين على النحو التالي:
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