2019-06-29

تعليم تبوك يعلن عن 5 وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين

متابعات الخليج 365 - تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم ممثلة بإدارة الموارد البشرية توفر خمس وظائف شاغرة، للعمل بمسمى (سائقين)، على لائحة المستخدمين، المرتبة (31)، وتدعو من تنطبق عليهم الضوابط بتقديم الطلبات من يوم الأحد 1440/10/27هـ ولمدة يومين عبر الموقع الإلكتروني لإدارة تعليم تبوك، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائقين (العدد 5 وظائف).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عاماً ولا يزيد عن 45 سنة.

4- إرفاق ما يثبت السكن بمدينة تبوك بالإضافة إلى المؤهلات والخبرات السابقة.

5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

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6- أن يكون مسجلاً في برنامج (ساعد) مع إرفاق نموذج التسجيل.

7- أن لا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو التأمينات.

8- أن لا يكون حُكم عليه سابقاً في قضية مخلة بالشرف.

9- اجتياز الكشف الطبي وبحث السوابق.

10- اجتياز المقابلة القيادة.

11- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة.

12- تعبئة جميع الحقول الموجودة في مستند التقديم من خلال الرابط الموضح أدناه.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ ولمدة يومين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا