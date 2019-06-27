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وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى التصنيع الوطنية في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “جدة، وحائل، والجبيل، وينبع”.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشرف- صيانة وإصلاح الاجهزة الكهربائية (ينبع).
. أخصائي أول- كهربائي (الجبيل).
. مشغل ثالث معدات- المنصات (حائل).
. رئيس قسم- الإنتاج (جدة).
. مهندس إنتاج- البولي بروبيلين (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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