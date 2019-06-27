15 وظيفة شاغرة لدى شركة موبايلي في الرياض

2019-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي إدارة ميزانية تقنية المعلومات.

. أخصائي تخطيط إستراتيجية تقنية المعلومات.

. أخصائي القنوات الرقمية.

. أخصائي أول القنوات الرقمية لتقنية المعلومات.

. مستشار قانوني أول.

. أخصائي أول عمليات سيبيل.

. أخصائي أول حوكمة بيانات تقنية المعلومات والجودة.

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. أخصائي أول البيانات الكبيرة.

. أخصائي تقنية المعلومات السحابية.

. أخصائي أول إدارة تقنية المعلومات.

. أخصائي إدارة تقنية المعلومات.

. أخصائي التمكين الرقمي لتقنية المعلومات.

. أخصائي تنفيذ البنية التحتية لتقنية المعلومات.

. أخصائي أول أتمتة تقنية المعلومات.

. أخصائي أول إدارة ميزانية تقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)