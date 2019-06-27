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وظائف شاغرة للمعيدين في كلية العلوم جامعة الملك عبدالعزيز
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد)، والمخصصة لقسم الرياضيات تخصص (رياضيات) طلاب عدد (2)، للعام الدراسي 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الرياضيات من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة.
– أن يكون المتقدم حاصل على درجة التوفل، أو IELTS .
– أن يكون المتقدم حاصل على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.
وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت إلى مكتب رئيس قسم الرياضيات بمبنى رقم ( 90 أ ) غرفة رقم (366 أ)، أو على العنوان البريدي ص.ب 80203 الرمز البريدي (21589)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتباراً من تاريخ 1440/10/23هـ إلى تاريخ 1440/11/23هـ، خلال الدوام الرسمي، ولا تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.
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