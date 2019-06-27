شكرا لقرائتكم موعد وشروط التقديم على وظائف المعاهد العلمية في جامعة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-27 موعد وشروط التقديم على وظائف المعاهد العلمية في جامعة الإمام متابعات الخليج 365 - الرياض ​أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن بدء استقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة في المعاهد العلمية إلكترونياً. وقالت جامعة الإمام إن التقدم على الوظائف متاح للحاصلين على شهادة البكالوريوس في التخصصات التالية : Advertisements اللغة العربية التاريخ الجغرافيا خلال الفترة 27-29 / 10 / 1440هـ وبحسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في الإعلان عبر بوابة الجامعة .









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