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وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في التأهيل والإحلال بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الطريس السعودية للمقاولات، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مهندس مدني.
. فني كهربائي.
. فني تكييف.
. كاتب استلام وتسليم.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2019م.
وأشار البرنامج إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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