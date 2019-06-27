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وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

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2019-06-27

وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول ما قبل الجائزة.

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. مدير الأنظمة والبيانات.

. أخصائي تدريب الطلاب.

. مسؤول الخريجين.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 





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