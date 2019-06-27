2019-06-27

وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة السنبلة في جدة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل مالي أول: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد).

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. محاسب: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

. تنفيذي تطوير الأعمال: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)