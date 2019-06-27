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2019-06-27 5 وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير قسم تسليم البرامج الفنية. . أخصائي المحاسبة. Advertisements . مشرف تحليل الربحية. . مدير برنامج القيادة. . أخصائي تنمية الأفراد. وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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