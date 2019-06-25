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وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج في بنك الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن بنك الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مُحاسب، ومُدير المشروع)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُحاسب (Accountant):
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
2- مُدير المشروع (Project Manager):
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو أي تخصص ذات صلة.
– شهادة إدارة المشاريع الدولية (PMP ، PMI).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات الصلة منها 3 سنوات على الأقل في إدارة المشاريع ويفضّل أن يكون ذلك في بيئة بنكية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات للتوظيف قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُحاسب (Accountant): اضغط هنا
2- مُدير المشروع (Project Manager): اضغط هنا
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