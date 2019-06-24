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وظائف تعليمية شاغرة في معهد الجبيل التقني
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في معهد الجبيل التقني.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدرب/ معلم الصياغة والتصميم بمساعدة الكمبيوتر: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.
. مدرب/ معلم عمليات التشغيل والمهارات البتروكيماوية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
. مدرب/ معلم السلامة الصناعية والصحة المهنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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