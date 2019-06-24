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2019-06-24 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . قائد فريق تطوير الأفراد. . محلل توظيف أول. Advertisements . محلل موارد بشرية أول. وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).









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