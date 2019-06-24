17 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في جامعة الأميرة نورة

2019-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (17) وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. باحث اجتماعي (للنساء).

. محلل نظم (للنساء).

. محاسب مساعد (للنساء).

. مصمم داخلي مساعد (للنساء).

. نساج (للنساء).

. مصمم جرافيكس (للنساء).

. فني طباعة- المرتبة السادسة (للنساء).

. باحث علمي مساعد (للنساء).

. مساعد إداري- المرتبة السادسة (للنساء).

. مراقب طلبه- المرتبة السادسة (للنساء).

. مشرف اجتماعي (للنساء).

. مترجم (للنساء).

. مراقب طلبه- المرتبة الرابعة (للنساء).

. مراقب أمن وسلامة (للنساء).

. مساعد إداري- المرتبة الرابعة (للنساء).

. مراقب خدمات (للجنسين).

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. فني طباعة- المرتبة الرابعة (للرجال).

وأبرزت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة أو المتقدم سعودي الجنسية.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائق صحياً وإلا يتجاوز العمر عن (40) عاماً.

– يحق للموظفين ممن هن على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام التقديم ويشترط للقبول:

أ. أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة.

ب. أن يكون قد أمضى سنة واحدة على الأقل في المرتبة الوظيفية التي يشغلها.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوبة هي:

. صورة من المؤهلات العلمية قرين كل وظيفة.

. صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

. من له سابق خدمة على بند الأجور أو في القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية.

. صورة مصدقة من معادلة المؤهل في حال الحصول عليها من جامعة خارجية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح إلكترونيا ومستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 24/ 10/1440هـ الموافق 27/ 6/ 2019م.

وللاستفسارات يرجى التواصل مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني: (HRD-ADP @pnu.edu.sa).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).