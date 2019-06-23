وظائف شاغرة : مطلوب جميع المؤهلات للعمل بشركة الفراشة للطباعة بالعاشر من رمضان

نقدم عدد من الوظائف المتميزة والتي تناسب مختلف المؤهلات لكافة متابعي وقراء مصر فايف، حيث أعلنت شركة الفراشة كبرى شركات الطباعة بالعاشر من رمضان عن فرص عمل متميزة لمختلف المؤهلات، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

مدير عام ويشترط خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويشترط أن يجيد اللغة الانجليزية. مدير تكاليف خبرة في نفس مجال العمل لا تقل عن سبع سنوات ويجيد اللغة الانجليزية. مدير صيانة ويشترط خبرة لا تقل عن سبع سنوات ويجيد اللغة الانجليزية. مدير موارد بشرية خبرة لا تقل عن 7 سنوات. مسئول IT خبرة في مجال العمل لا تقل عن 7 سنوات ويجيد اللغة الانجليزية. مسئولين مبيعات تصدير ويشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس مجال العمل ” الطباعة والتغليف” كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية. مسئولين مبيعات محلى ويشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات وإجادة اللغة الانجليزية. سكرتارية خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويشترط أيضا إجادة اللغة الانجليزية. عمال إنتاج ويفضل سكان القاهرة والشرقية وان يكون حاصل على مؤهل متوسط سائقين للشركة. سائق خاص.

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ولمن تتوفر به الاشتراطات المطلوبة يرجى تقديم السيرة الذاتية وشهادات الخبرة على الإيميل الإلكتروني المذكور بالإعلان، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01021113926