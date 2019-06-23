صحة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة للمستخدمين والعمال

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - محمدالمقصّي - الباحة :

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة عن حاجتها إلى إشغال عدد من وظائف المستخدمين والعمال.

أفاد بذلك مساعد مدير الموارد البشرية بصحة الباحة، حيث أوضح أن هذه الوظائف تخضع لعدد من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين ومنها : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون عمر المتقدم من ١٨- ٤٠ سنة لحملة شهادة الابتدائية والكفاءة المتوسطة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة ” سائق “.

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وأضاف أنه سوف تكون هناك مقابلة شخصية يحدد تاريخها بعد انتهاء الإعلان الذي يبدأ من يوم الأحد ٢٠- ١٠- ١٤٤٠هـ، ولمدة خمسة أيام.

علماً بأن التقديم سوف يكون فقط على الرابط (هنا) .