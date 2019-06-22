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وظائف شاغرة للرجال والنساء في صحة الطائف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور (للرجال والنساء).
وأوضحت المديرية أن استقبال المتقدمين من خلال موقعها الإلكتروني: (هنا)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 شوال 1440هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام.
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