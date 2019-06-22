2019-06-22

7 وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في منطقة مكة المكرمة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف الموارد البشرية والإدارية (عدد 4 وظائف).

. مشرف الموارد البشرية والإدارية (عدد وظيفتين).

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. ممثل الشؤون الحكومية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20/ 8/ 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).