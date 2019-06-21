وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الأهرام اليوم الجمعة 21/6/2019

نقدم إعلانات وظائف جريدة الأهرام اليوم الجمعة 21 يونيو 2019، نتابع على بوابة مصر فايف عرض عدد من إعلانات الوظائف الشاغرة بجريدة الأهرام لكافة متابعينا، وقد تضمنت إعلانات الوظائف اليوم عدد من فرص العمل الشاغرة بكبرى الشركات ولجميع التخصصات، كما اشتملت على فرص عمل شاغرة بالمملكة العربية السعودية، ونستعرض الآن جديد الوظائف لليوم.

نشرت جريدة الأهرام الأسبوعي الجمعة 21/6/2019، مجموعة متميزة من فرص العمل الشاغرة لجميع التخصصات، والتي تتناسب مع مختلف المؤهلات، فقد اشتملت على وظائف مهندسين وفنيين وسكرتارية وعمال وسائقين وأخصائيين وحرفيين و كاشير وأمين مخازن ومحاسبين ومحامين وغيرها من الوظائف، ونستعرض الان بالصور اهم الوظائف الخالية لليوم.

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إعلانات وظائف جريدة الأهرام الأسبوعي

إعلانات وظائف جريدة الأهرام اليوم الجمعة 21/6/2019:-

فرص عمل بشركة تطوير عقاري كبرى بالقاهرة والعاشر من رمضان. وظائف شاغرة بمكتب استشارات هندسية وشركة مقاولات بالمملكة العربية السعودية. وظائف خالية ببنك تجارى استثماري. مطلوب محاسب للعمل بالمملكة العربية السعودية. مطلوب أطباء وتمريض بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج. وظائف خالية بكبرى شركات الصيانة والتشغيل وتنفيذ المشاريع بالمملكة العربية السعودية. Advertisements فرص عمل شاغرة بشركة الفراشة للطباعة بالعاشر من رمضان. وظائف خالية بالإدارة العليا والأكاديمية والوظائف الإدارية بالجامعات التكنولوجية” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”. وظائف خالية بجامعة حورس بدمياط الجديدة. مطلوب جميع التخصصات للعمل بمطعم كشري عالمي.

ونتابع الآن عرض أهم الوظائف الخالية بجريدة الأهرام اليوم الجمعة 21/6/2019 على مصر فايف.