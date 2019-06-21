وظائف شاغرة : وظائف جامعة حورس بدمياط الجديدة

نشر وظائف في جامعة حورس – مصر ، حيث تعلن عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف الشاغرة للعام الدراسي 2019/2010، ( أستاذ واستاذ مساعد، ومدرس ومدرس مساعد، ومعيد، وتم نشر اعلان الوظائف اليوم بجريدة الأهرام الجمعة، الصادرة صباح اليوم 21 يونيو 2019. وظائف معيدين وأستاذ واستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد جامعة حورس تعلن الجامعة عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في التخصصات التالية: وظائف كلية طب الأسنان.

وظائف كلية الصيدلة.

وظائف كلية العلاج الطبيعي.

وظائف كلية إدارة الأعمال. شروط وظائف جامعة حورس 2019 ان يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد جدا في البكالوريوس.

أن يكون المدرس المساعد مسجلا لدرجة الدكتوراة وأن يكون المعيد مسجل لرسالة الماجستير في التخصص.

يشترط ان تكون درجة الماجستير والدكتوراة من إحدى الجامعات المصرية أو الاجنبية المعترف بها.

ان يكون لدى أعضاء هيئة التدريس خبرة تدريسية باللغة الإنجليزية. شاهد وظائف مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج من هنا

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