وظائف شاغرة : وظائف بنك تجاري استثماري

وظائف بنوك 2019 مصر، اعلنت جريدة الأهرام الجمعة اليوم 21 يونيو 2019، عن وظائف خالية في بنك تجاري استثماري، لخريجي كليات التجارة، وإدارة أعمال، وإدارة بنوك، وخريجي اقتصاد وعلوم سياسية، وحاسبات ومعلومات، بشرط أجادة الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، والتقدير لا يقل عن جيد. وظائف البنك 2019 بنك تجاري استثماري يعلن عن حاجته لشغل الوظائف التالية: مدير فرع بمدينة دمياط.

مدير فرع بمدينة بني سويف.

مصرفيين. وظائف بنوك 2018 مصر بوظيفة مصرفيين في التخصصات التالية: Advertisements الأتمان.

الأوراق المالية.

المراجعة المالية.

الاستعلامات.

المخاطر.

أمن المعلومات. بشرط خبرة من ستة إلى ثلاث سنوات. وظائف بنوك 2019 وشروط وظائف المصرفيين أن يكون من خريجي الجامعات من عام 2015 حتى 2018 كليات التجارة، وإدارة أعمال، وإدارة بنوك، وخريجي اقتصاد وعلوم سياسية، وحاسبات ومعلومات.

أجادة اللغة الانجليزية.

أجادة الحاسب الالي.

لا يقل التقدير العام عن جيد. تابع وظائف مهندسين بجريدة الاهرام الجمعة 21/6/2019 من هنا

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