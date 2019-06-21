وظائف شاغرة : وظائف مهندسين بجريدة الاهرام الجمعة 21/6/2019

ننشر وظائف مهندسين جريده الاهرام الجمعه الموافق 21 يونيو 2019 ( وظائف العدد الأسبوعي )، ووظائف خالية للمهندسين في كبرى الشركات داخل مصر، وفرص عمل بالمملكة العربية السعودية، في تخصصات الكهرباء والديكور ومدني ومعماري، وميكانيا ومهندس كيميائي واليكترونيات، والعديد من الخصصات الأخرى المختلفة. وظائف مهندسين فى اهرام الجمعة في شركة تطوير عقاري كبرى شركة تطوير عقاري كبرى تطلب لمشروعاتها بالقاهرة ومدينة العاشر من رمضان: مهندس اشراف على تنفيذ المشروعات.

مهندس مكتب فني.

مهندس تصميم معماري.

مهندس مدني او معماري.

مهندس كهرباء.

مهنديس ديكور.

مهندس مساحة. وظائف مهندسين كهرباء ومدني وميكانيكا اهرام الجمعة بالسعودية مطلوب لمكتب استشارات هندسية وشركات مقاولات بالسعودية: مهندس كهرباء.

مهندس تشغيل وصيانة. Advertisements وظائف مهندسين اهرام الجمعه متجدد اسبوعيا كبرى شركات الصيانة والتشغيل وتنفيذ المشاريع بالسعودية تعلن عن حاجتها الى: مهندس ميكانيكا.

مهندس كهرباء.

مهندس كينيائي.

مهندس معالجة تشغيل.

مهندس تصميم انشائي.

مهندس مدني.

مهندس تخطيط.

مهندس أمن وسلامة. وظائف مهندسين الاهرام الجمعه 21/6/2019 للعمل بالمدينة المنورة: مهندس تشغيل معادن. وظائف المهندسين اهرام الجمعة 21 يونيو 2019 مطلوب للتعيين فورا: مهندسو مبيعات كهرباء قوى أو أتصالات. تايع وظائف جريدة الأهرام الجمعة 21/6/2019 كاملة من هنا.

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