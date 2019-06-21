وظائف شاغرة : وظائف مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج

تعلن مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج عن حاجتها لشغل العديد من الوظائف الخالية لديها للأطباء، والتمريض برواتب مميزة، والتقديم عن طريق الانترنت، وجاء ذلك ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة الصادرة صباح اليوم الموافق 21 يونيو 2019.

وظائف أطباء وتمريض في مستشفى معهد ناصر

يعلن عن احتياجه لشغل الوظائف الآتية:

اخصائي طبيب مقيم مؤهل.

طبيب مقيم.

اخصائي تمريض طوارئ.

فني تمريض.

شروط وظائف مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج

يفضل أن يكون حاصل على دورة انعاش القلب الأساسي.

يفضل خبرة على الأقل سنة تخصص الطوارئ بعد الماجستير او الزمالة لفئة الاطباء.

يفضل من لديه خبرة عمل بقسم الطوارئ لا تقل عن سنة لفئة التمريض.

يتم أر سال السيرة الذاتية مع ارفاق صورة حديثة عى البريد الإلكتروني، مع ذكر كود الوظيفة بعنوان الرسالة، او تسليمها إلى مكتب سكرتارية مدير عام المستشفى، خلال 15 يوما من تاريخ الاعلان.

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وظائف مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج