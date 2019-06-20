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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعلن عن #وظائف إمام ومؤذن بجميع مدن المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية تعلن عن #وظائف إمام ومؤذن بجميع مدن المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توفر وظائف شاغرة للرجال للعمل في جميع مدن المملكة، للعمل بمسمى (إمام، ومؤذن)، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
1- إمام.
2- مؤذن.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- الحصول على شهادة الثانوية والأولوية لمن لديه شهادة جامعية.
3- ألا يقل عمره عن 18 سنة.
4- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
5- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
6- التفرغ التام للعمل.
7- اجتياز الكشف الطبي.
8- حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم بجريمة مُخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ يوم الخميس القادم 1440/10/24هـ.
طريقة التقديم:
– للتقديم على هذه الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية (مع تحديد اسم المدينة التي يراد العمل بها في خانة عنوان البريد الإلكتروني): [email protected]
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