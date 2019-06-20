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308 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض

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شكرا لقرائتكم 308 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-20

308 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر 308 وظيفة متنوعة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التاريخ
التوقيت
اسم المنشأة
الجنس
الموقع
التفاصيل
2019/06/23م
8:00ص الى 10:00ص
شركة الماكولات السريعة ( البيك )
ذكر
غرفة الرياض
تفاصيل
2019/06/23م
10:00ص الي 12:00م
شركة الكربونات
ذكر
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/23م
8:00ص الى 10:00ص
الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة – امنكو
أنثى
غرفة الرياض
تفاصيل
2019/06/24م
12:00م الي 2:00م
شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة
ذكر
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/24م
8:00ص الى 10:00ص
شركة الروابط العالمية
ذكر
غرفة الرياض
تفاصيل
2019/06/24م
10:00ص الي 1:00م
اذاعة الف الف
ذكر
مبنى الشركة عمارة السلام الدور الاول
تفاصيل
2019/06/24م
11:00ص الي 1:00م
شركة احمد عبدالله العيسى
أنثى
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/25م
8:00ص الى 10:00ص
شركة احمد عبدالله العيسى
ذكر
غرفة الرياض
تفاصيل
2019/06/25م
10:00ص الي 1:00م
اذاعة الف الف
أنثى
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/25م
11:00ص الي 1:00م
شركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان
أنثى
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/25م
10:00ص الي 12:00م
شركة الروابط العالمية
أنثى
مبنى الشركة
تفاصيل
2019/06/26م
8:00ص الى 10:00ص
شركة سنابل السلام
ذكر
غرفة الرياض
تفاصيل

المؤهلات المطلوبة:

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1- البكالوريوس.
2- الدبلوم.
3- الثانوية العامة.
4- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً أو حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

طريقة التقديم:
– من خلال الضغط على زر (التفاصيل) أمام كل جهة في الجدول أعلاه.





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