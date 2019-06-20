308 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض

2019-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر 308 وظيفة متنوعة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التاريخ التوقيت اسم المنشأة الجنس الموقع التفاصيل 2019/06/23م 8:00ص الى 10:00ص شركة الماكولات السريعة ( البيك ) ذكر غرفة الرياض تفاصيل 2019/06/23م 10:00ص الي 12:00م شركة الكربونات السعودية ذكر مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/23م 8:00ص الى 10:00ص الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة – امنكو أنثى غرفة الرياض تفاصيل 2019/06/24م 12:00م الي 2:00م شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة ذكر مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/24م 8:00ص الى 10:00ص شركة الروابط العالمية ذكر غرفة الرياض تفاصيل 2019/06/24م 10:00ص الي 1:00م اذاعة الف الف ذكر مبنى الشركة عمارة السلام الدور الاول تفاصيل 2019/06/24م 11:00ص الي 1:00م شركة احمد عبدالله العيسى أنثى مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/25م 8:00ص الى 10:00ص شركة احمد عبدالله العيسى ذكر غرفة الرياض تفاصيل 2019/06/25م 10:00ص الي 1:00م اذاعة الف الف أنثى مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/25م 11:00ص الي 1:00م شركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان أنثى مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/25م 10:00ص الي 12:00م شركة الروابط العالمية أنثى مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/26م 8:00ص الى 10:00ص شركة سنابل السلام ذكر غرفة الرياض تفاصيل

المؤهلات المطلوبة:

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1- البكالوريوس.

2- الدبلوم.

3- الثانوية العامة.

4- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً أو حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

طريقة التقديم:

– من خلال الضغط على زر (التفاصيل) أمام كل جهة في الجدول أعلاه.