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308 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر 308 وظيفة متنوعة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
|
التاريخ
|
التوقيت
|
اسم المنشأة
|
الجنس
|
الموقع
|
التفاصيل
|
2019/06/23م
|
8:00ص الى 10:00ص
|
شركة الماكولات السريعة ( البيك )
|
ذكر
|
غرفة الرياض
|
تفاصيل
|
2019/06/23م
|
10:00ص الي 12:00م
|
شركة الكربونات السعودية
|
ذكر
|
مبنى الشركة
|
تفاصيل
|
2019/06/23م
|
8:00ص الى 10:00ص
|
الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة – امنكو
|
أنثى
|
غرفة الرياض
|
تفاصيل
|
2019/06/24م
|
12:00م الي 2:00م
|
شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة
|
ذكر
|
مبنى الشركة
|
تفاصيل
|
2019/06/24م
|
8:00ص الى 10:00ص
|
شركة الروابط العالمية
|
ذكر
|
غرفة الرياض
|
تفاصيل
|
2019/06/24م
|
10:00ص الي 1:00م
|
اذاعة الف الف
|
ذكر
|
مبنى الشركة عمارة السلام الدور الاول
|
تفاصيل
|
2019/06/24م
|
11:00ص الي 1:00م
|
شركة احمد عبدالله العيسى
|
أنثى
|
مبنى الشركة
|
تفاصيل
|
2019/06/25م
|
8:00ص الى 10:00ص
|
شركة احمد عبدالله العيسى
|
ذكر
|
غرفة الرياض
|
تفاصيل
|
2019/06/25م
|
10:00ص الي 1:00م
|
اذاعة الف الف
|
أنثى
|
مبنى الشركة
|
تفاصيل
|
2019/06/25م
|
11:00ص الي 1:00م
|
شركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان
|
أنثى
|
مبنى الشركة
|
تفاصيل
|
2019/06/25م
|
10:00ص الي 12:00م
|
شركة الروابط العالمية
|
أنثى
|
مبنى الشركة
|
تفاصيل
|
2019/06/26م
|
8:00ص الى 10:00ص
|
شركة سنابل السلام
|
ذكر
|
غرفة الرياض
|
تفاصيل
المؤهلات المطلوبة:
1- البكالوريوس.
2- الدبلوم.
3- الثانوية العامة.
4- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً أو حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.
طريقة التقديم:
– من خلال الضغط على زر (التفاصيل) أمام كل جهة في الجدول أعلاه.
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