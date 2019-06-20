وظائف شاغرة : وظائف جريده الجمهوريه 20/6/2019

ننشر وظائف القطاع الخاص والهيئات الدبلوماسية المنشورة فى جريدة الجمهورية اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019 ( العدد الأسبوعي) ووظائف خالية للمهندسين، والفنيين والسائقين، للعمل في شركة كبرى في مجال الأغذية، وفرص عمل للسائقين في هيئة دبلوماسية بمحافظة الإسكندرية. وظائف سائقين جريدة الجمهورية شركة كبرى تعمل في مجال الأغذية بحاجة الى: سائقين درجة أولى وثانية بمرتبات مجزية. هيئة دبلوماسية بالإسكندرية تعلن عن حاجتها الى: سائقين. وفق الشروط التالية: السن لا يزيد عن 45 سنة.

قاطني الإسكندرية.

المؤهل لا يقل عن دبلوم.

خبرة بقيادة أتوبيس 25 راكب لا تقل عن 10 سنوات للدرجات الأولى. للتواصل: 01201010619. Advertisements وظائف فى جريدة الجمهورية 20 يونيو 2019 مطلوب للعمل في شركة أغذية كبرى: فنيين تصنيع أسماك ومسئولي منافذ للشركة.

سائقين. وظائف مهندسين جريدة الجمهورية مطلوب مهندسين مكتب فني.

مهندسين كهرباء.

مهندسين كنترول.

مهندسين تركيبات. وظائف جريدة الجمهورية عدد اليوم.

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