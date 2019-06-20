وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة عربية أويل

نتابع عرض عدد جديد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات للعمل بكبرى الشركات، حيث نستعرض الآن فرص عمل شاغرة بشركة عربية أويل والتي تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ونستعرض الآن الوظائف المطلوبة على بوابة مصر فايف لكافة متابعينا، وذلك كالتالي:-

مهندس استقبال ورشة ويشترط الحصول على مؤهل عالى وخبرة لا تقل عن خمس سنوات. مسئول خدمة عملاء ويشترط الحصول على مؤهل عالى وخبرة في نفس المجال لا تقل عن 5 سنوات. أمين خزينة وأمين مخزن، و يشترط مؤهل عالى وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. سائق ويشترط الحصول على رخصة مهنية درجة أولي أو ثانية. فرد أمن ويشترط تأدية الخدمة العسكرية. ميكانيكي سيارات. كهربائي سيارات. فرد خدمات بوفيه. منظم حركة سيارات. فرد خدمات غسيل سيارات.

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وللراغبين يشترط أن يكون مقيم في محافظة الشرقية وذلك للعمل بمركز خدمة الزقازيق، أو مقيم بمحافظة القاهرة للعمل بمركز خدمة مدينة نصر، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم الأعفاء منها، ولمن تتوفر به الاشتراطات المطلوبة يرجى إرسال السيرة الذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثة أو ملئ طلب توظيف بالعنوان التالي: 11 شارع الأندلس خلف الميرلاند بمصر الجديدة أو على صندوق بريد رقم 382