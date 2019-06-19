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2019-06-19 السوق المالية تعلن عن وظائف تقنية شاغرة بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت هيئة السوق المالية “تداول”، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف تقنية شاغرة بالعاصمة الرياض. Advertisements وأوضحت الهيئة أن الوظائف المطلوبة بالمسميات التالية: – مسؤول أول النظام، ويمكن معرفة التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي: (هنا). – مسؤول أول قاعدة البيانات ، وذلك من خلال الرابط التالي : (هنا).









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