وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى بالمملكة العربية السعودية

تطلب كبرى شركات المقاولات تصنيف أول بالمملكة العربية السعودية، شغل بعض التخصصات الشاغرة وذلك لتنفيذ وتشغيل وصيانة بعض محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والسيول والتي تعمل بنظام التناضح العكسي وكذلك بنظام المعالجة الثنائية والثلاثية، ونستعرض الآن مختلف التخصصات المطلوبة لكافة متابعينا على مصر فايف، كالتالي:-

مدير مشروع. مدير ورشة صيانة مركزية. مهندس ميكانيكا قوى. مهندس كهرباء قوى. مهندس كيميائي. مهندس معالجة. مهندس إلكترونيات. مهندس مدني. مهندس تصميم إنشائي. مهندس تخطيط خبرة. مهندس امن وسلامة. حاسب كميات. رسام. مساح. كيميائي. فني أجهزة كلور. فني أجهزة دقيقة. فني ميكانيكي مضخات. فني ميكانيكا مولدات. فني كهربائي لوحات. فني كهرباء لف مضخات. فني كهرباء إلكترونيات. مراقب تشغيل. مراقب شبكات. مشغل محطات. ميكانيكي معدات ثقيلة. كهربائي معدات ثقيلة. مسئول حركة معدات. مسئول تامين. إداري ورشة مركزية. محاسب ومراجع داخلي.

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ويشترط مهندسين حديثي التخرج تخصصات مدني وميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات وتخطيط، وللراغبين تجرى المقابلات الشخصية بشركة الرسالة 34 شارع احمد عرابي المهندسين مقابل مدينة الطلبة، يومي الخميس 19 و 20 يونيو، وللاستفسار يرجى مراسلتنا من خلال الإيميل المذكور بالإعلان، أو الاتصال بالأرقام التالية: 01093780279 – 01147660093