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2019-06-18 رابط التقديم على الوظائف الموسمية بقطار المشاعر المقدسة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر خلال موسم حج هذا العام (1440هـ). Advertisements ومن ضمن شروط التقديم ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15 هـ. وأوضحت هيئة تطوير مكة أنه يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني والوظائف خاصة بالرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية. وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التقديم على الوظائف من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي اضغط (هنا).









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