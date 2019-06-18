الخطوط الحديدية تعلن عن وظائف إدارية وهندسية لذوي الخبرة

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف إدارية وهندسية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي الخزينة (Treasury Specialist):

– شهادة علمية في تخصص المالية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المالية أو المحاسبة مع خلفية في مجال الخزينة.

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2- مهندس كهرباء أول (Senior Electrical Engineer):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الهندسة الكهربائية ذات الجهد العالي ومرافق توليد الطاقة الاحتياطية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/06/18 وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي الخزينة (Treasury Specialist): اضغط هنا

2- مهندس كهرباء أول (Senior Electrical Engineer): اضغط هنا