بالأسماء.. الصحة تدعو المرشحين والمرشحات على وظائفها للمراجعة

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الصحة المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة.

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وأشارت وزارة الصحة إلى أن المراجعة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 2019/06/23م، لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

ونشرت وزارة الصحة بياناً بأسماء المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (اضغط هنا).