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بالأسماء.. الصحة تدعو المرشحين والمرشحات على وظائفها للمراجعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الصحة المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي، إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن المراجعة تبدأ اعتباراً من يوم الأحد 2019/06/23م، لاستكمال إجراءات ترشيحهم.
ونشرت وزارة الصحة بياناً بأسماء المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (اضغط هنا).
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