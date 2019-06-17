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هنا رابط استقبال طلبات الالتحاق بوظائف إدارة الحشود بـ قطار المشاعر

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2019-06-17

هنا رابط استقبال طلبات الالتحاق بوظائف إدارة الحشود بـ قطار المشاعر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن هيئة تطوير المنطقة بدأت استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود في قطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة أنه التقديم على الوظائف الموسمية لإدارة الحشود بقطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1440هـ على الرابط هنا

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شروط التقديم:

وأوضحت أن شروط التقديم ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة، وذلك بتاريخ 15/ 11/ 1440هـ، كما يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الوظائف خاصة بالرجال فقط، ولا توجد وظائف نسائية.





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