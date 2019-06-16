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#وظائف بمجلس الضمان الصحي التعاوني في مجال الأمن السيبراني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بمدينة الرياض توفر وظيفة تقنية شاغرة بمجال الأمن السيراني، للعمل بمسمى (ضابط الأمن السيبراني)، لحملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها مع خبرة عملية في التخصص لا تقل عن 12 سنة منها 4 سنوات في دور قيادي، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– ضابط الأمن السيبراني
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.
3- خبرة عملية في التخصص لا تقل عن 12 سنة منها 4 سنوات في دور قيادي.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ.
طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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